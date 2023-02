Mikky Kiemeney ‘verklapt’ wanneer Frenkie de Jong naar Manchester United komt

Lange tijd werd er vorig jaar gedacht dat Frenkie de Jong zou verkassen bij FC Barcelona om de Catalaanse club financieel meer lucht te bieden. De middenvelder van Oranje en Barça vertegenwoordigt immers een hoge transferwaarde en Manchester United was volgens de transfergeruchten wel bereid om een zak geld neer te leggen en de Nederlander naar Old Trafford te halen. ,,De link is logisch, gezien mijn verleden met Erik ten Hag bij Ajax", zei De Jong daar zelf destijds over. Van een daadwerkelijke overstap kwam het niet en De Jong staat met FC Barcelona momenteel fier bovenaan in La Liga.



Zoals dat gaat met transfergeruchten blijven fans altijd hoop houden op versterkingen voor hun club en dus zag iemand zijn of haar kans schoon toen Mikky Kiemeney, de verloofde van Frenkie de Jong, haar volgers op Instagram de kans gaf om vragen te stellen. ,,Vraag me alles", zei ze tegen haar volgers. Zo gezegd, zo gedaan: ,,Wanneer komt Frenkie naar Manchester?”, zo luidde een van de vragen. Het antwoord? ,,23 februari, denk ik.”



Fans van Manchester United hoeven op die datum echter niet te rekenen op de krabbel van de Oranje-international onder een megacontract bijThe Red Devils. Het is simpelweg de datum dat FC Barcelona en De Jong op bezoek gaan bij Manchester United in de tussenronde van het Europa League-toernooi.