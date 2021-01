Milan blijft drama ondanks blamage tegen Atalanta bespaard

Want aan de andere kant van het veld had Atalanta het vizier driemaal wél op scherp. Het was Cristian Romero die de bal na 26 minuten tegen de touwen kopte. Josip Ilicic knalde na rust raak vanaf elf meter, waardoor het Nederlands getinte Atalanta comfortabel naar het laatste fluitsignaal toe kon leven. Bij de bezoekers stonden Hans Hateboer en Marten de Roon zoals gebruikelijk in de basis. Robin Gosens bestreek de linkerflank.



Een kwartier voor tijd maakte Duvan Zapata er zelfs 0-3 van, nadat zijn ploeg al meerdere keren uiterst onzorgvuldig was geweest in de eindfase. Atalanta waande zich na rust in een speeltuin, zo veel ruimte lag er in de Milanese achterhoede. De ultra-aanvallende wissel van Pioli kon daardoor geen effect meer sorteren. De Italiaan bracht in de slotfase onder meer Mario Mandzukic, de spits die deze maand werd opgepikt bij het Qatarese Al-Duhail SC. Veelzeggend was dat Milan in blessuretijd pas de eerste serieuze kans op een treffer kreeg. Het slotoffensief kwam daarmee te laat.