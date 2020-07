Milan in blessuretijd naast tien man van laagvlieger SPAL

Memphis Depay direct doeltref­fend in oefenduel

1 juli Memphis Depay heeft na een lang revalidatietraject een geslaagde rentree gemaakt bij Olympique Lyon. In de eerste oefenwedstrijd van zijn club na de Franse coronastop liet de international van Oranje zich meteen gelden. In het ongelijke duel met de bescheiden Zwitserse ploeg Port Valais in Evian-les-Bains (12-0) was de oud-spits van PSV goed voor vier treffers en vier assists.