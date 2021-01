Mildere straf voor scheldende Brugge-speler Vanaken

Samenvatting Leicester City op kampioens­koers met Rodgers: ‘Niet de financiën, wel de potentie’

4 januari Leicester City doet dit jaar weer mee om de titel in Engeland. Het team van Brendan Rodgers staat derde, op een punt achtstand van Manchester United en Liverpool. Kunnen The Foxes dit jaar opnieuw stunten, zoals in 2016?