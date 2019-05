‘Mino? Die mag alleen even niet op de foto’

Door Mikos Gouka



Wat heeft de zaakwaarnemer van onder meer Matthijs de Ligt, Paul Pogba, Hirving Lozano, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Mario Balotelli, Blaise Matuidi en Moise Kean gedaan?

Dat gaf de Italiaanse voetbalfederatie in hun verklaring niet aan en ook de FIFA deed dat nog niet. De straf is er dus wel, de uitleg niet. Raiola werd recent naar de kwestie gevraagd door het Eindhovens Dagblad en de Nederlander zei toen dat hij het zelf ook niet wist. ,,Ik heb geen motivatie gekregen’’, zei hij. ,,Je kunt me er drieduizend vragen over stellen, maar ik weet oprecht niet wat er speelt. Ik denk dat mijn kritiek op hun rol in de slechte staat van het Italiaanse voetbal alsmede hun rol in het racisme mij niet wordt vergeven’’, zegt Raiola.