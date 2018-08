Misère houdt aan voor HSV: nederlaag bij debuut in Tweede Bundesliga

AS Trencín van Sleegers stuit op Feyenoord in derde voorronde Europa League

2 augustus Feyenoord kan zich in de derde voorronde van de Europa League opmaken voor een dubbele ontmoeting met AS Trencín. De ploeg van de Nederlandse trainer Ricardo Moniz, waar Joey Sleegers uit Helmond goed was voor een assist, was over twee wedstrijden te sterk voor Górnik Zabrze.