Misidjan en Nurnberg blijven laatste na nederlaag op Freiburg

Wondergoal Townsend helpt Crystal Palace aan superstunt bij City

18:17 Manchester City heeft in de Premier League een zeer verrassende nederlaag moeten slikken. Crystal Palace was - mede dankzij een ronduit weergaloze goal van Andros Townsend - met 2-3 te sterk. Dat is vooral goed nieuws voor het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.