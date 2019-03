‘Misschien goed om te zien dat Van Dijk ook maar een mens is’

Door Wietse Dijkstra



Wie had een beter weekend, Liverpool of Manchester City?

Wiekens: ,,Ik denk Liverpool. Ik was blij toen Fulham 1-1 maakte en baalde dat het nog 1-2 voor Liverpool werd. Aan de andere kant, als je zoals City met 2-0 achter staat en met 2-3 wint, is dat ook niet slecht. City is nu de enige topclub bij de laatste vier. De kans is nu groot dat ze de FA Cup gaan winnen, al moeten ze dan wel beter spelen dan zaterdag.’’



Meijer: ,,Wij! Moeilijke uitwedstrijden moet je winnen. Zeker na de euforie in München doet het goed als je op het laatst door een penalty nog drie punten pakt. Ik dacht bij de 1-1, het zal toch niet? De ranglijst ziet er nu toch een stuk beter uit. Voor de moraal is het goed dat de internationals deze week als koploper bij hun nationale ploeg komen. Manchester City heeft door de FA Cup nu een nog zwaarder programma. Ik hoop ook dat het hele zware wedstrijden worden.’’

Wat win je liever, de Champions League of de Premier League?

Meijer: ,,De Premier League heeft op het eiland meer impact. Ik heb aan die cultuur mogen proeven en heb dat ook wel een beetje. De Premier League winnen is net iets grootster. Als je die kunt winnen moet je dat ook maar doen met deze selectie. Het is goed dat Salah nog niet in zijn beste vorm is. Er is dus nog lucht naar boven.’’

Wiekens: ,,Dat is een lastige. Doe dan maar de Champions League, want die hebben ze bij City nog niet. Mijn voorkeur gaat uit naar alle vier prijzen (City won reeds de League Cup, red.). Dat zou fantastisch zijn. Manchester United won drie prijzen in het jaar dat ze de Champions League wonnen (1999), City ligt op schema, dus wie weet.

Virgil van Dijk was de grote uitblinker tegen Bayern München. Waar kwam dat slippertje zondag bij de 1-1 tegen Fulham ineens vandaan?

Meijer: ,,Hij was woensdag tegen Bayern dé stabiele factor in de verdediging en scoorde bovendien een geweldige goal. Misschien is het goed om te zien dat Van Dijk ook maar een mens is. Als sporter heb je af toe een tik op de vingers nodig om je te realiseren dat je er hard voor moet werken. Is hij de beste van de wereld? Dat weet ik niet. Dat word je pas als je prijzen wint. Het lijstje van Sergio Ramos ziet er nog net iets mooier uit. Maar die is ook ouder. Van Dijk doet het supergoed. Iedereen schrok zich kapot toen Klopp 85 miljoen euro voor hem over had. Maar de criticasters die hem dat niet waard vonden, hoor je niet.’’

Wiekens: ,,Het zou wel heel apart zijn als hij een heel seizoen niets fout doet. Van Dijk is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Liverpool, hij blaakt van het vertrouwen. Maar tegen Fulham liet hij inderdaad zien dat hij ook maar een mens is. Ik heb Virgil een tijdje meegemaakt bij FC Groningen waar ik af en toe assistent was bij de beloftes. Hij was toen soms nog wat gemakzuchtig, omdat hij te veel vertrouwde op zijn kracht en snelheid in plaats van dat hij ervoor zorgde dat hij goed stond. Dat is een stuk beter nu. Hij is ouder en verstandiger geworden en neemt tegenwoordig minder risico. Voor het Nederlandse voetbal is het heel belangrijk dat we zo’n verdediger hebben.’’