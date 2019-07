Misser Ziyech blijkt fataal: Marokko uitgeschakeld op Afrika Cup

Marokko won in de groepsfase van het toernooi om de Afrika Cup drie keer met 1-0. Namibië, Ivoorkust én Zuid-Afrika werden met die minimale marge verslagen. En dus meldden de Leeuwen van de Atlas zich in de achtste finales van het Afrikaanse landentoernooi. Benin was de tegenstander in die achtste finale. Dat land had nog niet verloren, maar ook niet gewonnen op de Afrika Cup. Ghana (2-2), Guinee-Bissau (0-0) én Kameroen (0-0) werden allemaal op een gelijkspel gehouden.



Het was even wachten op goals in het Al Salam Stadion in de Egyptische hoofdstad Caïro. De eerste goal viel pas in de tweede helft, acht minuten na rust. Echter niet aan de goede kant voor Marokko. Moise Adilehou, speler van het Griekse Levadiakos, nam een hoekschop ineens op de voet. De bal eindigde achter de Marokkaanse doelman Bono. Het was de eerste en enige kans voor Benin, dat tot dan alleen verdedigde.



