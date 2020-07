Mitchel Bakker, van Jong Ajax-bank naar PSG-basis: ‘Hij heeft alle ingrediënten om door te breken’

Wie? Mitchel Bakker? Paris Saint-Germain, de club van grootmachten en landstitels? Hij zorgde met afstand voor de meest opmerkelijke Nederlandse transfer van afgelopen zomer. Met geen eredivisieminuut in de benen en een vrij anonieme rol als linksachter in de Keuken Kampioen Divisie verruilde Mitchel Bakker Jong Ajax voor een van de machtigste clubs ter wereld. Een vierjarig contract houdt hem tot minimaal 2023 bij het Parijse bolwerk, dat met de nodige oliemiljoenen de wereld wil veroveren.

Amper een jaar later ziet de toekomst er ineens heel rooskleurig uit, met drie opeenvolgende basisplaatsen in aanloop naar de Coupe de France-finale tegen Saint-Étienne. Een plek in het sterrenensemble in de rug van Neymar gloort. Kylian Mbappé en Mauro Icardi, die zullen toch hopen op bruikbare voorzetten van de linksachter uit Purmerend. In een jaar tijd van de Jong Ajax-bank naar spelen met zulke supersterren, het kan rap gaan in de voetballerij.

Volledig scherm VrnL: Neymar, Mitchel Bakker, Mauro Icardi en Thilo Kehrer. © Getty Images

In Amsterdam was Bakker, sinds 2010 jeugdexponent van Ajax, namelijk persona non grata geworden, nadat hij begin 2019 bekendmaakte dat hij zijn contract niet wilde verlengen. Steeds vaker werd zijn naam niet op het opstellingsformulier genoteerd, steeds vaker moest hij de bank warmhouden. Het leidde tot een onvermijdelijke breuk die in talentenfabriek de Toekomst met pijn in het hart werd aangezien. Bakker gold als een talentvolle verdediger die zeker potentie had om bij Ajax 1 door te breken.

Zijn speeltijd in het vlaggenschip bleef echter beperkt tot twee bekerpotjes, tegen Te Werve en Go Ahead Eagles. ,,Echt zonde’’, zegt voormalig jeugdtrainer Gery Vink. De 54-jarige oefenmeester had Bakker in de jeugd van Ajax twee jaar onder zijn hoede. ,,Hij was de beoogde linksback voor Ajax 1, hij had het zeker in zich om dat te bereiken. Het was fantastisch om met hem te werken.’’

Volledig scherm Mitchel Bakker met Neymar. © BSR Agency

Volgens Vink was de jeugdinternational een vrij complete linksback. ,,Hij is fysiek ijzersterk, snel en is goed aan de bal. Het enige probleem was dat hij wat rommelig was. Licht chaotisch, noemde ik het altijd. In tactisch opzicht blokkeerde hij snel en moest hij een hoop leren. Maar Mitchel was zeker een belangrijke schakel in onze teams, een zeer gewaardeerde kracht die bulkte van het talent. Hij heeft alle ingrediënten om door te breken in de top. Daarom vind ik het zo jammer dat hij niet meer voor Ajax speelt. Maar als PSG komt... Dat is toch ook geweldig?’’

Debuut

Volledig scherm Bakker in duel met Amiens. © REUTERS Bakker pakte het vliegtuig en landde in Parijs, de stad waar hij voor vier jaar zijn toekomst aan verbond. Het eerste halfjaar bleef zijn inbreng beperkt tot optredens in het tweede elftal, na de jaarwisseling volgde zijn beloning. Eind januari debuteerde hij in de beker tegen Pau FC, twee weken later volgde zijn eerste optreden in de competitie. Degradatiekandidaat Amiens stuntte in een knotsgek duel door een punt mee naar huis te nemen (4-4). De Parijse defensie schutterde openlijk, maar Bakker beleefde een respectabele vuurdoop.

Ook tegen Dijon genoot Bakker het vertrouwen. Het mooiste compliment kwam van PSG-coach Thomas Tuchel, die zeer te spreken was over de inbreng van de jonge Nederlander. ,,Hij was erg betrouwbaar en heel gefocust. We vertrouwden op zijn kunnen en hij heeft bewezen dat hij het niveau aankan. Hij was erg, erg goed. Een goed optreden’’, aldus de Duitser na afloop.

In de race voor Golden Boy-award Net als zes andere Nederlanders mag Bakker nog altijd dromen van de prestigieuze Golden Boy-award. De back van Paris Saint-Germain behoort samen met Joshua Zirkzee (Bayern München), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Myron Boadu (AZ), Jayden Braaf (Manchester City), Ryan Gravenberch (Ajax) en Mohamed Ihattaren (PSV) tot de Nederlandse opvolgers van Matthijs de Ligt, die afgelopen seizoen won. Ook de Amerikaanse Nederlander Sergiño Dest is een van de tachtig kanshebbers.

Het coronavirus draaide de ambities van Bakker resoluut de nek om, toen bekend werd dat de Ligue 1 als een van de weinige competities niet zou worden afgemaakt. Op trainingen moet Bakker een dusdanige indruk hebben achtergelaten op Tuchel dat de vleugelverdediger nu geldt als voornaamste kandidaat voor de plek links achterin. Vanaf daar hoopt hij vanavond op zijn eerste échte prijs te jagen. De KNVB beker van 2019 staat op zijn palmares, maar daarin bleef zijn inbreng beperkt tot minuten tegen laagvliegers.

Tegen Saint-Étienne stevent de back keihard af op de basis. En wie weet gloort daarna een plek tussen de elite van de voetballerij, met de Champions League in het vooruitzicht. Zijn grootste concurrent luistert naar de naam Layvin Kurzawa, de niet altijd even overtuigende Fransman. ,,Het is prachtig dat die jongen zich zo manifesteert bij een club als Paris Saint Germain’’, aldus Vink. ,,Hij heeft gewoon enorm veel streepjes voor op die positie. Met zijn power en kwaliteiten aan de bal kan het zomaar eens snel gaan met hem. PSG is veel in balbezit, dan komt hij goed tot zijn recht. We moeten niet verbaasd opkijken als hij straks vaste klant is op het opstellingsformulier.’’