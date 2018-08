Modric verkozen tot UEFA Speler van het Jaar

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo blonk vorig seizoen vooral uit in de Champions League. Met vijftien goals in dertien wedstrijden had de Portugese sterspeler een enorme bijdrage aan de derde Champions League-zege van Real Madrid in vier seizoenen tijd. In de Spaanse competitie scoorde hij 26 keer in 27 duels en eindigde hij met Real Madrid op een derde plaats. Na negen jaar kwam er bovendien een einde aan het huwelijk tussen Ronaldo en Real, dat de 33-jarige doelpuntenmachine voor 117 miljoen euro verkocht aan Juventus. Daar wil de Portugese veelvraat door met scoren en prijzen pakken. Op het WK kwam Ronaldo met Portugal tot de achtste finale, waarin Uruguay te sterk was.

Wedstrijden: 44

Goals: 44

Assists: 8

Volledig scherm Cristiano Ronaldo met zijn omhaal namens Real Madrid tegen Juventus, waarna hij een daverend applaus kreeg van de Italiaanse fans. © AFP

Luka Modric

Luka Modric was vorig seizoen samen met Toni Kroos weer de grote motor in het spel van Real Madrid, dat voor de derde keer in vier jaar tijd de Champions League won. Op het WK in Rusland beleefde Modric echter zijn mooiste momenten als voetballer. Als trotse aanvoerder van Kroatië verbaasde hij vriend en vijand met een plek in de finale, waarin Frankrijk met 4-2 te sterk was. Modric schitterde op het WK met goals tegen Nigeria en Argentinië. Modric werd al verkozen tot beste speler van het WK. Na het WK leek de lichtvoetige middenvelder even te vertrekken naar Internazionale, maar de 32-jarige Kroaat is inmiddels begonnen aan zijn zevende seizoen bij Real Madrid.

Wedstrijden: 43

Goals: 2

Assists: 8

Volledig scherm Luka Modric werd op het WK verkozen tot beste speler, Kylian Mbappé tot grootste talent. © Getty Images

Mohamed Salah

Mohamed Salah maakte vorig jaar voor 42 miljoen euro de overstap van AS Roma naar Liverpool. Er bestonden in Engeland flinke twijfels over dat bedrag na zijn eerdere mislukte periode bij Chelsea, maar in het rood van Liverpool was de Egyptische aanvaller niet te stoppen. Salah scoorde vorig seizoen liefst 44 keer in 52 wedstrijden voor Liverpool. Hij werd topscorer en speler van het jaar in de Premier League en leek The Reds ook naar winst van de Champions League te gaan loodsen, maar Real Madrid-captain Sergio Ramos stak er een stokje voor. Salah brak al vroeg in de finale in Kiev zijn sleutelbeen en was maar net op tijd fit om nog op het WK te kunnen spelen, maar daar kon hij zijn goede vorm niet doorzetten.

Wedstrijden: 52

Goals: 44

Assists: 16

Volledig scherm Mohamed Salah juicht na zijn goal tegen Manchester City in de kwartfinale van de Champions League. © Getty Images,

Er werd voor deze verkiezing gestemd door de 32 coaches uit poulefase van de Champions League van vorig seizoen, de 48 coaches uit de poulefase van de Europa League van vorig seizoen en door 55 journalisten uit alle bij de UEFA aangesloten landen. Coaches mochten niet stemmen op spelers van hun eigen club. Alle 80 coaches en 55 journalisten mochten drie stemmen uitbrengen: de nummer 1 kreeg drie punten, de nummer 2 kreeg twee punten en de nummer drie kreeg 1 punt.