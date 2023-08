Moeder van Spaanse voorzitter Luis Rubiales opgenomen in het ziekenhuis na hongerstaking

De moeder van Luis Rubiales, de Spaanse voetbalbondsvoorzitter die een enorme rel ontketende met zijn kus op de mond van Jennifer Hermoso tijdens de huldiging na de WK-finale, is opgenomen in het ziekenhuis. Ze ging maandagochtend in hongerstaking ‘totdat er een oplossing wordt gevonden voor de onmenselijke en bloedige jacht op mijn zoon’, liet ze weten aan Marca en persbureau EFE .

Ángeles Bejar, zoals de moeder van Luis Rubiales heet, voelde zich woensdag op de derde dag van haar hongerstaking niet lekker. De pastoor van de parochie Divina Pastora, in het centrum van Motril, bevestigde aan Spaanse media dat Rubiales’ moeder daarom naar het ziekenhuis moest. ,,Het kwam mede door de hitte. Haar voeten waren gezwollen en ze was moe.”

Béjar nam het drastische besluit om zich maandag samen met haar zus op te laten sluiten in een kerk in Motril, in de Spaanse provincie Granada. Ze kondigde aan ‘voor onbepaalde tijd, dag en nacht’ te verblijven in de kerk en in de tussentijd niets te eten totdat de naam van haar zoon is gezuiverd. Dinsdagavond heette Béjar enkele Spaanse journalisten welkom in de kerk. Zichtbaar aangedaan smeekte ze om de waarheid. ,,Er is geen sprake van seksueel misbruik, aangezien er wederzijdse toestemming was, zoals te zien is op de beelden. Je weet dat mijn zoon een goed en eerlijk mens is.”

Ik blijf dit doen zolang mijn lichaam het volhoudt Ángeles Béjar

Béjar verzekerde toen nog dat ze zich goed voelde en dat ze haar eerste nacht op een stoel had doorgebracht. ,,Mijn zoon heeft me gevraagd om ermee te stoppen, maar dat zal niet gebeuren. Ik blijf dit doen zolang mijn lichaam het volhoudt.” Gisteravond werd in de kerk ook een mis gehouden met mensen die achter Rubiales staan.

Rubiales kreeg na de omstreden kus een storm van kritiek over zich heen. De Fifa schorste de voorzitter zaterdag voor 90 dagen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond naar hem is gestart. Hij mag in die periode in het voetbal geen functie op nationaal en internationaal niveau uitoefenen. Ook mag hij van de Fifa geen contact hebben met Hermoso. Zelf piekert hij er niet over om op te stappen.

Volledig scherm De moeder van Rubiales. © AP

Onderzoek

Moeder Béjar deed aan het begin van haar hongerstaking een oproep aan Hermoso om ‘de waarheid te vertellen’ en ‘de versie te behouden die ze aan het begin van de gebeurtenissen had’. De Spaanse bond bracht in eerste instantie een verklaring naar buiten waarin Hermoso zou beweren dat er weinig aan de hand was en dat er een goede band tussen haar en de voorzitter bestaat.

Er zijn echter grote twijfels over de vraag of dat wel haar eigen woorden waren, of dat het ging om een verzonnen statement. Inmiddels heeft de topscorer aller tijden van de Spaanse ploeg duidelijk laten weten dat de zoen absoluut niet gewenst was en eist ze dat Rubiales wordt gestraft.

‘Het is afgelopen!’ is het nieuwe Spaanse #Metoo

Spanje heeft vooruitstrevende wetten op het gebied van gelijkheid en geweld tegen vrouwen. Maar het machisme ban je daarmee niet direct uit, zo bewees voetbalvoorzitter Luis Rubiales. De massale, bijna unanieme veroordeling van zijn beruchte kus lijkt in het land echter voor meer bewustwording te zorgen.

Justitie in Spanje opent op haar beurt een onderzoek en vraagt de speelster of ze binnen vijftien dagen aangifte wil doen. Justitie ziet mogelijk seksueel geweld in de kus van Rubiales.

Alle ophef ontstond na deze kus van Luis Rubiales:

Geen misbruik

De moeder van de voorzitter is echter van mening dat ‘er geen sprake is van misbruik, omdat er aan beide kanten toestemming is, zoals op de beelden is te zien’. Zij vraagt ​​zich af ‘waarom ze zo wreed zijn tegen hem’ en wat ‘er achter dit hele verhaal schuilt’. ,,Mijn zoon is niet in staat iemand kwaad te doen”, zei ze.

De Spaanse bond koos zaterdag nog de kant van de voorzitter door in een statement Hermoso voor leugenaar uit te maken. Volgens de bond was de zoen met de voorzitter met wederzijdse toestemming gegeven.

Bekijk hier onze nieuwste sportvideo's: