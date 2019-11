Moet Cristiano Ronaldo vrezen voor zijn plek? ‘Hij is nog steeds van wereldklasse’

Eerst even wat cijfers op een rij: Cristiano Ronaldo scoorde dit seizoen zes keer in vijftien wedstrijden, waarvan één in vijf Champions League-duels. Bayer Leverkusen was in de Champions League dit seizoen tot nu de enige ploeg die een doelpunt van de Portugees moest slikken. Vorig seizoen kwam Ronaldo in de Champions League tot zes goals in negen duels, met onder meer een hattrick tegen Atlético Madrid in de achtste finale. De topscorer aller tijden in de Champions League (127 goals in 167 wedstrijden) kon gisteravond niet schitteren tegen de club waar hij zo vaak tegen scoorde. Het past in het beeld van de laatste weken: Cristiano die zichtbaar ploetert met zijn vorm, terwijl Paulo Dybala vrijuit speelt en schittert. ,,Maar Cristiano is nog steeds van wereldklasse. Hij kan het verschil nog altijd maken, maar moet wel meer zijn wedstrijden gaan uitkiezen. Ook in de Champions League”, vertelt Meulensteen.