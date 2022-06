Moeten Sepp Blatter en Michel Platini na corruptiezaak achter de tralies?

Loïs Openda: ‘Het is heel indrukwek­kend om naast deze grote spelers te staan’

Loïs Openda kijkt de eerste dagen als Belgisch international zijn ogen uit. ,,Het is heel indrukwekkend om naast deze grote spelers te staan”, zei de aanvaller, die de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse speelde, in het nationale trainingscomplex van het Belgische voetbalelftal in Tubeke.

31 mei