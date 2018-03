Mogelijk racisme tijdens oefenduel Rusland-Frankrijk

In het Krestovsky Stadion in St. Petersburg, waar het oefenduel werd afgewerkt, zouden Russische fans apengeluiden hebben gemaakt op het moment dat de donkere getinte Franse voetballers, onder wie Paul Pogba en Kylian Mbappé, aan de bal kwamen. De apengeluiden zouden zijn geregistreerd door tv beelden, nadat Paul Pogba de 1-2 had gemaakt voor Frankrijk. Het duel eindigde in een 1-3 overwinning voor de Fransen.



De FIFA maakte vandaag bekend dat er bewijsmateriaal wordt verzameld. Vervolgens kijkt de wereldvoetbalbond met anti-discriminatieorganisatie Fare Network naar verdere stappen. Fare Network registreert sinds 2013 uitingen van discriminatie en racisme binnen en buiten voetbalstadions. Ook de Franse minister van sport, Laura Flessel, heeft om een onderzoek gevraagd. ,,Racisme hoort niet thuis op het voetbalveld'', liet Flessel via Twitter weten. ,,We moeten internationaal gezamenlijk optreden om een einde te maken aan deze ontoelaatbare toestanden.''