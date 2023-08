Mohamed Ihattaren vindt snel nieuwe club: vierjarig contract ligt klaar in Turkije

Met video Lionel Messi geeft voetballes met goals en assist bij basisde­buut: ‘Hij is zijn rugzak vol emoties kwijt’

Lionel Messi heeft geen tijd nodig om te wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. Ook in zijn tweede wedstrijd voor Inter Miami sloeg de vedette genadeloos toe. Tegen Atlanta United was hij in de Leagues Cup goed voor twee goals en één assist: 4-0.