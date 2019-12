Moment van het decennium: De dribbel van de meester zelf

Dan gaat het razendsnel. Aarón Martín, Diego Reyes, Javi Fuego en David López willen de Argentijn insluiten, maar ze zijn kansloos. Om zich echt vrij te spelen tikt Messi de bal tussen de benen door van Javi Fuego. De meeverdedigende Gerard Moreno is te laat en ook een tweede poging van David López om Messi nog te stoppen loopt op niets uit. De Argentijn schiet, maar keeper Diego López is de eerste die hem wel kan stoppen. De rebound is een prooi voor Luis Suárez: 2-0.



Camp Nou ontploft, de spelers van FC Barcelona slaan hun handen voor mond. Vanaf de bank loopt Luis Enrique juichend het veld in, Espanyol-trainer Quique Sánchez Flores zit er verbijsterd bij. Naast mij zit een jongetje met open mond te kijken. Dit was de meester, de man die vrijwel het volledige afgelopen decennium onnavolgbaar was. FC Barcelona wint met 4-1, Messi maakte de vierde nog zelf. Maar het ging om die 2-0. FC Barcelona speelde de afgelopen tien jaar veel grotere en veel belangrijkere wedstrijden. Maar die goal van Suárez en het voorbereidende werk van Messi, het deed akelig veel denken aan Diego Maradona in zijn hoogtijdagen. ,,Dit zie je in de eredivisie nooit hè’’, zei mijn zoontje toen we naar de uitgang liepen. En ik knikte.