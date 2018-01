Montella krijgt Sevilla nog altijd niet aan de praat

Vorig weekeinde ging Montella in zijn eerste competitieduel bij Sevilla met 5-3 onderuit tegen Real Betis.



Manu Garcia maakte in de 52e minuut het doelpunt voor Alavés, dat door de zege steeg naar de gedeelde zestiende plaats. Ruben Duarte van de thuisploeg kreeg in de 83e minuut een rode kaart.



Sevilla won in de competitie voor het laatst op 2 december. Uit de vijf wedstrijden daarna pakte de ploeg nog maar één punt. Sevilla, dat in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester United voetbalt, staat op de zesde plaats in LaLiga.



