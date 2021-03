Montenegro komt op zes punten in poule Oranje na eenvoudige zege op Gibraltar

Fatos Beciraj schoot na 26 minuten vanaf de doellijn de 1-0 binnen, nadat een kopbal van Uros Djurdjevic tegen de beide palen was gegaan. Reece Styche maakte na een halfuur de 1-1 namens Gibraltar, maar zijn goal werd afgekeurd omdat er al een overtreding was gemaakt door Montenegro. Styche mocht daarom aanleggen vanaf elf meter en schoot op die manier alsnog de gelijkmaker binnen. Gibraltar hoopte met die 1-1 richting de kleedkamer te gaan, maar in de 43ste minuut maakte Marko Simic de 2-1 voor Montenegro. Kort na rust maakte Zarko Tomasevic de 3-1 en tien minuten voor tijd schoot sterspeler Stevan Jovetic uit een vrije trap de 4-1 nog binnen. De aanvoerder van Montenegro en spits van AS Monaco maakte afgelopen woensdag ook beide goals in de 1-2 overwinning in Letland, dat vanavond in Amsterdam de tegenstander van Oranje is.