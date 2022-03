Mourinho bezig met Vitesse en niet met Lazio: ‘Er zit geen derby in mijn hoofd’

Eerst Vitesse, dan de Romeinse derby. José Mourinho wil in de Conference League verder komen met AS Roma. ,,Een gelijkspel volstaat”, weet de coach van de Italiaanse club aan de vooravond van het duel met de Arnhemse eredivisionist. ,,Maar wij willen gewoon winnen van Vitesse.”

Voor Mourinho (58) en Roma wacht zondag de clash met Lazio, de aartsrivaal uit de hoofdstad van Italië. Vitesse staat op de rol voor morgenavond (aftrap 21.00 uur) in Stadio Olimpico. ,,Voor mij is de wedstrijd morgen”, zegt de Portugees. ,Er zit geen derby in mijn hoofd. Als we morgen verliezen, liggen we eruit. Dit is het enige dat me interesseert.”

Mourinho ziet dat het voetbal verandert, nu uitgoals in Europees verband niet meer dubbel tellen. ,,Dat kan voor een andere instelling zorgen”, stelt hij. ,,Een voorbeeld is de wedstrijd van Ajax tegen Benfica, met de 0-1. Ik speelde de eerste wedstrijd tegen Vitesse voor de winst en donderdag doe ik hetzelfde. Het doel is hetzelfde als in de heenwedstrijd. Het gaat om winnen. Morgen is zelfs een gelijkspel genoeg. Maar we willen winnen. Als je zo denkt, denk je minder aan doelpunten.”

Scorend vermogen

Roma is wisselvallig. Het gelijke spel tegen Udinese (1-1) van afgelopen weekeinde past in het seizoen in de Serie A. Roma scoort niet makkelijk. De Romeinen zijn sterk afhankelijk van Tammy Abraham. ,,We zijn voorbereid op de wedstrijd tegen Vitesse”, reageert Mourinho. Wij hebben geen Lewandowski, die nu niet scoort bij Roma. Dit is een probleem van kwaliteit.”

Mourinho gaf niets prijs over de opstelling. Hij grapte daar over. ,,Of ik spelers laat rusten? Bijvoorbeeld Nicolo Zaniolo? Waarom dan niet Rui Patricio (de keeper, LL)? Die heeft alles gespeeld.”

Bij Roma is Gianluca Mancini geschorst.