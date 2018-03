Mourinho gaat bij persconferentie twaalf minuten tekeer

Een zichtbare woedende Mourinho somde – terwijl hij de aanwezige journalisten aanstaarde - per seizoen op hoe de resultaten voor zijn komst waren. ,, De laatste keer dat United in de finale van de Champions League stond was in 2011. In zeven jaar vier verschillende managers, één keer niet voor Europa gekwalificeerd, twee keer eruit in de groepsfase en de kwartfinale bereiken als beste resultaat: dit is het voetbalnalatenschap!’’



Volgens Mourinho had hij een enorme klus voor zich liggen omdat United het ook niet al te best deed in de Premier League. ,,De laatste titel was in het seizoen 2012-2013. Daarna is de club zevende, vierde, vijfde en zesde geworden. Ik zou ook in een ander land een competitie eenvoudig kunnen winnen, maar ik ben nu hier en ik ga mijn mentaliteit niet veranderen. Ik ren niet weg omdat ik boegeroep van de fans hoor. Ik ben niet bang voor mijn verantwoordelijkheid.'