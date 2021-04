Mourinho heeft zomerbaantje gevonden: tijdens het EK op de Engelse radio

TalkSport bestaat al sinds 2000 en is nog altijd enorm populair, vooral vanwege de interactie met supporters. Tijdens en na wedstrijden kunnen fans hun enthousiasme of frustratie kwijt in gesprekken met de presentatoren, die vergezeld worden door oud-spelers of oud-trainers. Deze zomer schuift Mourinho dus aan. Hij zal dat in totaal acht keer doen: bij de drie pouleduels van Engeland, een wedstrijd in de achtste finales, twee kwartfinales, een halve finale en de finale. Hij zal voor de wedstrijd zijn (tactische) voorspelling geven over de wedstrijd en na afloop in gesprek gaan met luisteraars.