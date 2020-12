Mourinho in de bres voor Bergwijn: ‘Er is geen enkele reden om hem uit te joelen’

,,We verliezen, winnen en spelen gelijk met z’n allen”, aldus de Portugese coach. ,,Dus hij heeft ons en wij hem. Hierbinnen voelen we geen individuele kritiek, dit gaat ons allemaal aan, dus geen probleem. Hij is een van mijn jongens, punt. Er is geen enkele reden om hem uit te joelen of het persoonlijk te maken. Hij is een goede professional, werkt hard voor het team en geeft alles wat hij heeft.”