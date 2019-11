Mourinho is terug in de Premier League, vuurwerk verzekerd

10 incidentenMet José Mourinho (56) haalt Tottenham Hotspur een trainer in huis die haast een garantie is op prijzen. Zeker is dat het nooit saai is rond de Portugees, die in Londen de opvolger is van de ontslagen Maurico Pochettino. Tien incidenten rond de zelfbenoemde ‘Special One’.

1. Ontsnapt via een wasmand

Mourinho is geschorst voor het Champions League-duel in 2005 van Chelsea met Bayern München. Hij mag die avond dus niet coachen, maar weet dat te omzeilen. Ruim voordat de UEFA-waarnemers op Stamford Bridge zijn, verschanst Mourinho zich in de kleedkamer van Chelsea. Daar spreekt hij zijn spelers toe en bekijkt hij het duel op televisie. Het probleem is alleen: hoe komt hij het stadion weer uit, aangezien de security na het duel alle ruimtes stuk voor stuk langsgaat. Daarop besluit Mourinho zich het stadion uit te laten mokkelen in een wasmand. De truc lukt. Pas in het begin van dit jaar bevestigde Mourinho de ontsnapping. ,,Het is echt gebeurd, ja. Ik moest gewoon bij mijn spelers zijn. Het was een grote metalen mand met een kleine opening, zodat ik kon ademen. Maar plots deed onze materiaalman de mand helemaal dicht, omdat er waarnemers in de buurt waren. Ik kon niet ademen. Toen hij de mand uiteindelijk weer opende, was ik aan het sterven. Ik ben claustrofobisch.”

2. Duim omhoog van Valencia

Mourinho krijgt er op social media van langs van fans van Manchester United, die zich in 2018 beklagen over het ‘saaie voetbal’ onder Mourinho. Een fan stelt dat het tijd wordt dat Mourinho ophoepelt. Op zich niks bijzonders, ware het niet dat het bericht wordt geliked door een speler van Manchester: Antonio Valencia, nota bene de aanvoerder. De positie van Mourinho wordt er niet sterker door. De trainer ligt bovendien in de clinch met sterspeler Paul Pogba en in de competitie zijn de prestaties beroerd. Kort daarna wordt Mourinho ontslagen.

3. Prikken in oog

Mourinho wordt door de Spaanse bond in 2011 voor twee duels geschorst, omdat hij als trainer van Real Madrid een vinger in het oog steekt van Tito Vilanova, assistent-coach van Barcelona.

Volledig scherm Mourinho steekt een vinger in het oog van Tito Vilanova. © ADN Beeldredactie

4. Verzorgster is ‘hoerendochter’

Mourinho komt als coach van Chelsea hard in aanvaring met Eva Carneiro, de verzorgster van de club (2015). Hij zou haar ‘hoerendochter’ hebben genoemd tijdens het duel met Swansea. Carneiro is het veld ingerend om Eden Hazard te behandelen, maar de speler mankeert niets. De Belg moet buiten het veld ‘verzorgd’ worden, terwijl het spel verdergaat. Daarop ontploft Mourinho. Tussen de twee komt het niet meer goed. Korte tijd daarna is Carneiro weg bij Chelsea. Ze spant een rechtszaak aan tegen Mourinho, die uitmondt in een schikking.

5. Aanvliegen assistent

Mourinho laat zich als trainer van Manchester United provoceren door de assistent-trainer van zijn oude club Chelsea. Die rent uitdagend naar Mourinho toe om de late 2-2 van Chelsea te vieren. Mourinho moet in bedwang worden gehouden.

Volledig scherm Mourinho is woest op assistent-trainer Ianni van Chelsea, nadat die hem had geprovoceerd. © REUTERS

6. Kritiek op scheidsrechters

Als trainer van Manchester United wordt hij meermalen naar de tribune gestuurd na kritiek op de leiding, onder meer wegens het wegtrappen van een bidon. Ook ontstaat er een rel omdat Mourinho vindt dat de verkeerde arbiter is aangesteld voor het duel met Liverpool. De scheidsrechter zou te dicht bij Liverpool wonen. Volgens de FA zet Mourinho de arbiter zo onder druk. Het leidt tot een boete van 55.000 euro. Ook in zijn periode bij Inter komt hij geregeld in aanvaring met arbiters. De Italiaanse bond is er klaar mee. ,,Er zijn elke keer van die gebaren die niet kunnen en opmerkingen die ergernis wekken”, vertelt directeur Giancarlo Abete van de bond. ,,Er is behoefte aan respect, geen oververhitte reacties.”

7. Provoceren Juventus-fans

Mourinho provoceert het publiek van Juventus na een 1-2 zege van Manchester in Turijn (Champions League, 2018). ,,Ze hebben mij negentig minuten beledigd, idem voor mijn familie.‘’

Volledig scherm Mourinho daagt de fans van Juventus uit nadat hij met Manchester United met 1-2 heeft gewonnen in Turijn. © AFP

8. Vastpakken journalist

Internazionale-trainer Mourinho moet in 2010 een boete van 13.000 euro betalen voor het beledigen en vastpakken van een journalist. Hij zegt daarover: ,,Het is inderdaad waar dat ik een van jullie collega’s heb uitgescholden. Maar er is geen sprake geweest van fysiek geweld. Ik ga ook niet mijn excuses aanbieden.‘’



9. Botsing met Abramovich

Mourinho wordt voor de eerste keer ontslagen bij Chelsea (2007, later keert hij er terug), na slechte resultaten. Bovendien botst hij met clubeigenaar Roman Abramovich, onder meer omdat de trainer de dure aankoop Andrij Sjevtsjenko zelden opstelt. Kort voor zijn ontslag zegt hij: ,,Ontsla me maar, dan doe je de beste manager die Chelsea ooit heeft gehad weg.’’

10. Woordenwisselingen

Mourinho en Arsène Wenger (lange tijd trainer van Arsenal) liggen elkaar niet. De Portugees laat zich herhaaldelijk minachtend uit over zijn collega. ,,Hij wint niks, houdt zijn baan en is de koning.” Wenger antwoordt: ,,Als domme mensen toevallig succes hebben, worden ze nóg dommer.’’

Wenger is niet de enige die zich stoort aan Mourinho. Franz Beckenbauer zegt: ,,Hij is lomp en heeft geen opvoeding.” Cristiano Ronaldo is ook helder: ,,Hij kan niet omgaan met zijn eigen falen. Hij is nooit fout.” Inter-manager Massimo Allegri meldt na het vertrek van Mourinho: ,,Hij was hier twee jaar en heeft iedereen beledigd.”