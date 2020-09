Mourinho laat oog vallen op Bas Dost

Spurs heeft Dost al langer in het vizier, maar is sinds afgelopen weekeinde concreet in de markt voor de 31-jarige spits van Eintracht Frankfurt. De club uit Londen verloor zaterdag zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen op eigen veld van Everton (0-1) en kan wel wat aanvallende versterking gebruiken.

De vraag is echter of Dost trek heeft in een bijrol achter de in Londen onomstreden Engels international Kane. In Frankfurt is hij wel verzekerd van een basisplaats. Dost moet bij de club uit de Bundesliga, waar zijn contract nog twee jaar doorloopt, dit seizoen een spitsenduo vormen met de Portugees André Silva. Beide spelers tekenden zaterdag voor een goal en een assist in de met 1-2 gewonnen bekerwedstrijd tegen 1860 München.