Mourinho niet blij met recordaankoop Ndombele: ‘Hij is altijd geblesseerd’

Video Alexan­der-Ar­nold en Robertson dagen elkaar uit: ‘Geweldig om back te zijn’

8:45 Liverpool is een niet te stuiten voetbalmachine. Na de 2-0 zege op Sheffield United gisteravond is de ploeg van Jürgen Klopp nu al een jaar lang ongeslagen in de Premier League: 32 zeges en 5 gelijke spelen. Enorm belangrijk in het spel van Liverpool zijn de aanvallend ingestelde backs Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson. ,,We dagen elkaar constant uit.”