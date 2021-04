Mourinho: ‘Son heeft geluk dat zijn vader een beter persoon is dan Solksjaer’

Morgen Clásico Real Madrid zwaar gehavend in Clásico: ‘We weten dat het moeilijk wordt’

9 april Bij Real Madrid lijkt het volste vertrouwen in een goede afloop tegen FC Barcelona niet overtuigend aanwezig te zijn. Trainer Zinedine Zidane moet in de altijd beladen Clásico dan ook wel erg veel spelers missen en zal vooral in defensief opzicht moeten puzzelen.