Mourinho vol lof over Depay: ‘Maar hij was nog niet klaar voor een topclub’

,,Ik las ergens dat Wayne Rooney vertelde dat Memphis bij een wedstrijd van de reserves aankwam in zijn grote Rolls Royce en met een cowboyhoed op", vertelde Mourinho bij TalkSport. ,,Dat was ook hoe Memphis was.”

,,Hij is een goede jongen, echt een goede jongen. Een goede prof. Een heel goed prof. Mensen kunnen hem zien en denken dat hij een feestbeest is. Maar hij is een goede prof die nu naar mijn idee volwassen is geworden bij Lyon. Soms hebben spelers dat nodig.”

Quote Sommige jonge spelers verliezen de realiteit uit het oog en gaan zich wat kinderach­tig gedragen José Mourinho

Depay stapte op voorspraak van Louis van Gaal in de zomer van 2015 over van PSV naar Manchester United. Na een aardig begin, zakte hij ver weg. Na het ontslag van Van Gaal nam Mourinho voor het seizoen 2016/2017 het roer over. Depay kwam amper meer aan spelen toe en vertrok een half jaar later naar Olympique Lyon.

,,Soms gaan jonge spelers te vroeg naar de grootste clubs, terwijl ze daar nog niet klaar voor zijn", legde de huidige manager van AS Roma uit. “Ze begrijpen nog niet dat er onderlinge competitie is en kunnen er niet mee omgaan als ze niet altijd spelen. Er zijn bij die clubs geweldige spelers die met jou strijden om een plek in de basis. Maar sommige jonge spelers verliezen dan een beetje de realiteit uit het oog en gaan zich wat kinderachtig gedragen. Dat is wat er uiteindelijk gebeurde.”

,,Toen hij besloot naar Lyon te gaan, was dat een goede stap voor hem", ging Mourinho verder. ,,Nu gaat hij naar Barcelona, is hij volwassen en heeft hij een goede leeftijd voor een voetballer (27, red.). Ik geloof dat de cultuur bij Barcelona hem zal helpen in dit belangrijke deel van zijn loopbaan. Ik heb goede herinneringen aan hem en herhaal: hij was een goede prof.”