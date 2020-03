Na Dest kiest ook Dortmund-talent Reyna voor Team USA

,,Het is voor mij nu duidelijk. Ik ga voor de Verenigde Staten spelen, het is mijn thuisland”, zei de 17-jarige Reyna in de krant Ruhr Nachrichten.

Waar Dest de keuze had tussen de Verenigde Staten en Nederland, was Reyna zelfs bij vier landen in beeld. Zijn vader Claudio Reyna, die vier jaar in de Bundesliga speelde, is geboren in de VS maar van Argentijnse komaf. Hij koos er destijds voor zich bij de Amerikaanse ploeg aan te sluiten. Zoon Giovanni had vanwege zijn Portugese moeder ook voor dat land kunnen kiezen, alsmede voor Engeland, waar hij in 2002 ter wereld kwam.