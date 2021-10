Na een lange winterdepressie breekt de zon door bij Newcastle: ‘In 2025 winnen we de CL, mét Mbappé’

Samenvatting Druk van de ketel voor Koeman in aanloop naar Clásico na zege Barça op Valencia

1:06 De druk is even van de ketel voor Ronald Koeman. Een week voor El Clásico won FC Barcelona in Camp Nou met 3-1 van Valencia. Barça staat nu op de zevende plek in La Liga met 15 punten na acht duels, vijf punten minder dan koploper Real Sociedad.