Na Jordi en Gio straks Frenkie op het Barça-shirt?

Jordi en Gio

Denkt nu niet dat Frenkie de Jong straks een trendsetter wordt in Barcelona, als hij met zijn voornaam gaat spelen. Een rits Spanjaarden ging hem al voor, maar ook twee Nederlanders. Zoon van Johan Cruijff speelde in het blaugrana met Jordi op zijn rug. Om de druk van de beroemde achternaam van zijn vader weg te nemen, gaf hij later toe. Maar ook om zijn trots te benadrukken op zijn Catalaanse afkomst. ,,En dan was er nog een commercieel aspect. De rechten van de naam Cruijff lagen bij mijn vader’’, vertelde de ex-voetballer vorig jaar aan de Telegraaf. ,,Natuurlijk kon ik die wel gebruiken als ik dat wilde. Maar we wilden voorkomen dat clubs of landen de naam Cruijff in combinatie met nummer 14 zouden uitbuiten.’’



Nog een Nederlander in dienst van Barcelona die aan zijn voornaam genoeg had? Giovanni van Bronckhorst. Bij Feyenoord, Glasgow Rangers en Arsenal stond er gewoon Van Bronckhorst op zijn rug. Bij de presentatie bij Barcelona bleef die naam ook nog op het shirt staan, maar uiteindelijk werd het Gio.