Na ManUnited laat ook Leicester City punten liggen in jacht op koploper ManCity

Leicester City blijft op 39 punten staan, vijf minder dan de koploper uit Manchester. De ploeg van Pep Guardiola had gisteren al met 1-0 gewonnen van hekkensluiter Sheffield United. Leeds United, waar verdediger Pascal Struijk de hele wedstrijd speelde, staat twaalfde met 29 punten.



Leicester kwam zonder de geblesseerde Jamie Vardy in de dertiende minuut nog wel op voorsprong via Harvey Barnes. Stuart Dallas maakte echter twee minuten later alweer gelijk. Patrick Bamford, in de eerste helft al de aangever van Dallas, zorgde in de 70ste minuut voor de 1-2 voor Leeds. Hij werd weggestuurd door Raphinha en schoot de bal hard langs doelman Kasper Schmeichel. Ook Jack Harrison scoorde nog, opnieuw op aangeven van Bamford.