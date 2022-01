Na Orkun Kökcü kiest ook Ferdi Kadioglu voor Turkije

Kadioglu komt uit Arnhem, maar beleefde uitgerekend bij eeuwige rivaal NEC zijn doorbraak. In 2018 werd hij overgenomen door de topclub uit Istanbul. Aanvankelijk kwam Kadioglu amper aan spelen toe bij Fenerbahçe, maar inmiddels is hij een vaste waarde. Dit seizoen maakte de middenvelder in vijftien competitiewedstrijden twee doelpunten voor de huidige nummer 4 van de Turkse competitie.

In de kwalificatie voor het WK in Qatar was Turkije nog één van de tegenstanders van Oranje. Ze eindigden als tweede in de poule die het Nederlands elftal won. De Turken nemen het in maart in de play-offs op tegen Portugal. Kadioglu is niet de eerste uit Nederland afkomstige speler in de Turkse selectie: ook Orkun Kökcü (Feyenoord) en Halil Dervisoglu (ex-Sparta) groeiden in Nederland op, maar verdedigen nu het rood van Turkije.