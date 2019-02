Nachtmerrie Coman: Bayern vreest voor nieuwe blessure

,,Volgens de artsen ziet het er op het moment niet zo goed uit”, zei trainer Niko Kovacs na afloop. ,,We moeten de ernst van de blessure zaterdag verder onderzoeken.” Het wegvallen van de Fransman zou een bittere pil zijn voor Bayern. Coman is de man in vorm en Bayern mist dinsdag waarschijnlijk ook nog Arjen Robben, die al langere tijd geblesseerd is.



Coman scheurde eind augustus in de eerste competitiewedstrijd een band van zijn linkerenkel. Hij was toen tot in november uitgeschakeld. Hij miste ook al een groot deel van de tweede helft van vorig seizoen door een vergelijkbare blessure en is al twee keer geopereerd aan zijn enkel. Eerder zei de Fransman dat hij het niet tot een derde operatie zou laten komen. ,,Als ik nóg een operatie moet ondergaan, denk ik niet dat ik dat nog ga doen. Genoeg is genoeg. Misschien is mijn voet gewoon niet geschikt voor het topvoetbal. In dat geval stop ik met voetballen en ga ik een ander, anoniem leven leiden.”