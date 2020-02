Nachtmerrie voor Dembélé: einde seizoen én EK-droom in duigen

Door verschillende blessure speelde Dembélé pas in vijf La Liga-wedstrijden mee bij Barcelona, maar dat aantal zal ook niet meer uitgebreid worden dit seizoen. Dembélé viel op 27 november uit met een hamstringblessure in het Champions League-duel met Borussia Dortmund. Net toen hij bijna van die blessure hersteld was, moest hij afgelopen week de training vroegtijdig staken met een nieuwe blessure aan de hamstring.

Dembélé moest geopereerd worden nadat bleek dat zijn hamstring in zijn rechterbeen gescheurd was. Die operatie vond plaats in Finland. Hoewel Barcelona spreekt van een succesvolle operatie is het seizoen wel ten einde voor de jonge aanvaller. Met nog minimaal zes maanden hersteltijd kan Dembélé pas rond augustus weer aan voetballen gaan denken. Het EK 2020 zal Dembélé moeten laten schieten. Het EK vindt plaats van 12 juni tot en met 12 juli.

Vervanger

Barcelona hoopt nog een vervanger voor Dembélé te kunnen halen. Spaanse clubs mogen bij een langdurige blessure buiten de transferperiode om een speler uit één van de twee hoogste divisies in eigen land halen of desnoods een clubloze voetballer. ,,Als het mogelijk is, willen we een speler halen die veelzijdig is”, zei trainer Quique Setién eerder. ,,Het is niet makkelijk, want de markt is dicht en we zullen dus eerst toestemming moeten krijgen van de Spaanse bond.” In de reglementen staat dat de geblesseerde speler die wordt vervangen zeker vijf maanden niet mag voetballen. Aan dat criterium voldoet de blessure Dembélé dus.