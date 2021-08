‘Nainggolan flink in de fout bij terugkeer in België: rijbewijs kwijt bij politiecontrole’

Nainggolan verliet eerder deze maand Internazionale. Volgens de Italiaanse kampioen werd het nog tot de zomer van 2022 lopende contract met de voormalige Rode Duivel in onderling overleg beëindigd. Nainggolan was sinds 2018 speler van Inter. Eerder was hij in de Serie A actief bij Piacenza (2005-2010), Cagliari (2010-2014) en AS Roma (2014-2018). De voorbije seizoenen werd hij door Inter uitgeleend aan Cagliari.