Nantes in 'Argentijns' shirt als eerbetoon aan Sala

De Argentijnse spits overleed dinsdag precies een jaar geleden toen de helikopter waarin hij naar Cardiff vloog neerstortte boven Het Kanaal.Sala zou aan de andere kant van Het Kanaal zijn transfer naar Cardiff City afronden. De club, die vorig jaar nog in de Premier League speelde, had vlak daarvoor een akkoord bereikt met Nantes over een transfer van de 28-jarige aanvaller. Beide clubs twisten een jaar later nog altijd over de afhandeling van de transfer, waarmee bijna 18 miljoen euro gemoeid was.