Napoli, Barcelona of Brentford? Tien tips voor de ideale voetbaltrip

Cult of grootsNu het nieuwe voetbalseizoen in alle hevigheid is losgebarsten en de Nederlandse ploegen in Europa hun tegenstanders kennen, kunnen de voetbaltripjes weer worden geboekt. Voetbalcultuurmagazine SANTOS, bekend van de eerste voetbalreisgids van Nederland , geeft tien tips.

1. Manchester United – Old Trafford

Volledig scherm Fans van Manchester United bij Old Trafford. © Getty Images Ja, er is tegenwoordig veel plastic en hypercommercieel aan Manchester United, maar tóch moet je ooit op Old Trafford zijn geweest. Omdat het van alle grote voetbalstadions in Europa met meer dan 70.000 plaatsen het mooiste, meest karakteristieke en meest iconische is – vooruit, samen met Bernabéu in Madrid misschien.



Tip: Als je met de tram naar Old Trafford gaat, stap dan uit bij de halte naast het gelijknamige cricketstadion. Het gebied rond Old Trafford is niet bepaald fraai of gezellig, tenzij je van kansloze industrieterreinen en dumpwinkels houdt, maar de zuidkant is een uitzondering. Loop over Warwick Road richting Sir Matt Busby Way, een van de vele straten in deze buurt die zijn vernoemd naar United-iconen, en ga je te buiten aan portie fish-and-chips waar de olie nog uitdruipt bij de snackbar van oud-speler en United-icoon Lou Macari. Veel Engelser wordt het niet.

2. Royale Union Saint-Gilloise – Stade Joseph Marien

Royale Union Saint-Gilloise mag dan het predicaat Koninklijk dragen, in werkelijkheid is de Brusselse tweedeklasser een volksclub in de zuiverste zin van het woord, één van de eerste waar arbeiders welkom waren in een tijd dat voetbal nog een elitesport was. Dat zie je nu nog terug op de tribunes, waar je tussen de paar duizend hondstrouwe supporters weinig snobs en stropdassen zult aantreffen. Verwacht hier dan ook geen gedoe met kaartjes, perfect dus als je met je complete voetbalteam op pad wil.

Tip: Wandel door de Stadionstraat naar het prachtig gerenoveerde Dudenpark, zoals het Stade Joseph Marien in de volksmond heet, en verwonder je over de monumentale art-decohoofdtribune die tussen de huizen opdoemt. Alsof je naar het museum gaat, maar dan een museum met staantribunes en een biertap die overuren draait.

Volledig scherm Het Stade Joseph Marien van Royale Union Saint-Gilloise. © Jean-Paul Rison

3. Schalke 04 - Veltins-Arena

Volledig scherm Fans van Schalke 04 tijdens de derby tegen Borussia Dortmund vorig seizoen. © REUTERS In het Ruhrgebied wemelt het van de Duitse volksclubs, maar geen club is zo diep regionaal verankerd als Schalke 04, de trots van de mijnwerkers. Zo grauw en grijs als het stadje Gelsenkirchen is, zo sfeervol en kleurrijk is het in de moderne Veltins-Arena. Een ideaal dagtripje voor de Nederlandse voetballiefhebber, met als prettige bijkomstigheid dat de route is ook voor nieuwkomers heel eenvoudig is. Zodra je de grens passeert, volg dan gewoon de auto’s met Schalke-stickers op de bumper. Oud-speler Youri Mulder: “Op een gegeven moment worden dat er steeds meer. Dan weet je dat je Gelsenkirchen nadert.”



Tip: Ideale warming-up voor de voetbalromanticus die nog even moet wennen aan de moderne en Arena-achtige Veltins-Arena: de Glückauf-Kampfbahn, het eerste Schalke-stadion en de plek waar de club zijn grootste successen vierde, ligt er nog steeds, inclusief de loketten waar vroeger de kaartjes werden verkocht.

4. Napoli – Stadio San Paolo

Na een aantal donkere jaren is Napoli, tegenwoordig met een hoog Eredivisie-gehalte dankzij onder anderen Dries Mertens, Hirving Lozano en Arkadiusz Milik, inmiddels alweer een hele tijd terug aan de top, maar in de betonnen bak die Stadio San Paolo heet, merk je daar niets van. Alsof je teruggaat in de tijd, héél ver terug in de tijd. Toch (of misschien juist daarom) moet je erheen als je in Napels bent en de rauwe, rumoerige werkelijkheid van de stad goed wilt doorgronden. In Napels is namelijk iedereen voor Napoli en wordt het rijke Noord-Italië, en vooral Juventus, collectief gehaat.

Tip: Diego Maradona is overal in Napels, maar de adoratie gaat waarschijnlijk nergens zo ver als bij koffiebar Nilo op de Via San Biagio dei Librai. Het is even zoeken in de krioelende steegjes en straatjes van de Napolitaanse binnenstad, maar eenmaal gearriveerd, wijst barista Bruno zijn bezoek, al espressobereidend, graag op een klein plukje ingelijste zwarte haren als stralend middelpunt van zijn heuse Maradona-altaar. Als je nog niet wist dat ‘Pluisje’ heilig is in Napels, dan weet je het nu wel.

Volledig scherm José María Callejón en Dries Mertens vieren feest met de fans van Napoli. © REUTERS

5. Real Madrid – Estadio Santiago Bernabéu

Volledig scherm Fans van Real Madrid tijdens de wedstrijd tegen FC Barcelona eerder dit jaar. © REUTERS Weinig stadions maken de eerste keer zo veel indruk als het Santiago Bernabéu, het bouwwerk dat sinds 1947 aan de Paseo de la Castellana staat. In bijna alle stadions ter wereld krijg je wel mee dat er zich buiten het stadion nog een wereld bevindt, maar in het Bernabéu vergeet je dit even vanwege de loodrecht omhoog lopende tribunes, waar plek is voor ruim 81.000 supporters. Imposant, imposanter, imposantst.



Tip: Ben je nog op zoek naar dat fraaie oranje Valencia-shirt uit 2000, een klassiek Duitsland-exemplaar uit de jaren tachtig of een oud shirt van Ajax of PSV? Neem dan vooral eens een kijkje bij voetbalshirtparadijs Quality Sportswear, gelegen aan de Calle del Espíritu Santo, vlak bij metrohalte Tribunal. Dikke kans dat je vindt wat je zoekt, en anders ga je sowieso met een ander pareltje naar huis.

6. Brentford FC – Griffin Park

Wie het meest authentieke, gare, oldskool voetbalstadion van Londen nog wil zien, moet snel zijn. Brentford FC verhuist in de zomer van 2020 namelijk naar het iets verderop gelegen Brentford Community Stadium en dan gaat Griffin Park, beroemd om zijn vier pubs (op elke hoek één), tegen de vlakte. Wacht dus niet te lang en boek die trip.

Tip: Griffin Park heeft nog altijd een staantribune, aan de kant van Ealing Road, achter het doel. Voor de ultieme Brentford-belevenis koop je hier, via de clubwebsite, een kaartje. Je staat er op een tribune zoals je die sinds de jaren tachtig nog amper ziet in het Engelse voetbal. Vanaf de opgang kijk je zo in de achtertuinen van de huizen, want Griffin Park wordt omringd door woonstraten.

7. 1. FC Union Berlin – Stadion An der alten Försterei

FC Sankt Pauli heet dé cultclub van Duitsland te zijn, maar het dit seizoen voor het eerst in de Bundesliga uitkomende 1. FC Union Berlin doet daar helemaal niets voor onder. Neem nu dat stadion, aan de rand van een bos, waardoor de weg ernaartoe, zeker bij avondwedstrijden, iets sprookjesachtigs heeft. Eenmaal binnen wordt het alleen maar beter: tot de meer dan 22.000 plekken behoren namelijk liefst 18.395 staanplaatsen, bevolkt door supporters die leven voor hun club. Om je een idee te geven: toen de club in 2004 geld tekortkwam, doneerden die supporters massaal hun bloed om de opbrengst te schenken aan ‘Die Eisernen’.

Tip: Heb je meer met kerstmuziek dan met voetbal? Ook dan zit je hier geramd, want ieder jaar in december weerklinken bij een speciale bijeenkomst negentig minuten lang (plus blessuretijd, geen grap) kerstliederen in het stadion. Ook dan zit het tjokvol. YouTube-tip!

8. Sheffield Wednesday – Hillsborough

Volledig scherm Hillsborough, het stadion van Sheffield Wednesday. © Minne Groenstege Hillsborough is misschien wel het meest onderschatte ‘grote’ stadion van Engeland, in een van de meest klassieke voetbalsteden. Het is imposant, oud, asymmetrisch en, niet onbelangrijk, enorm sfeervol. Als Craven Cottage (Fulham) en Goodison Park (Everton) het Engelse voetbalgevoel van de jaren vijftig verbeelden, dan waan je je bij Sheffield Wednesday in de jaren tachtig. Het kabaal is er overweldigend. Het stadion is niet deftig of statig, eerder rauw en doorleefd.



Tip: Het is haast onmogelijk de naam uit te spreken zonder aan april 1989 te denken, de dag van de grootste ramp in de Engelse voetbalgeschiedenis. 96 Liverpool-supporters kwamen om het leven bij de halve finale van het FA Cup-toernooi tegen Nottingham Forest. Een monument voor de hoofdingang herinnert aan die zwarte dag.

9. RC Lens – Stade Bollaert-Delois

Racing Club de Lens komt tegenwoordig uit op het tweede niveau van Frankrijk en is allang niet meer de topper die het eens was, maar is qua toeschouwersaantallen nog altijd de vijfde club van het land. En terecht, Stade Bollaert-Delelis is een fijne verrassing op rijafstand: lelijk vanbuiten, maar zinderend vanbinnen, met tribunes kort op het veld en bevolkt door een bloedfanatieke aanhang. Lens lééft.

Tip: Zorg dat je op tijd bij het stadion bent. Allereerst – let op: fascinerend feitje! – omdat in het stadion van Lens meer mensen passen dan er in de stad wonen (38.058 tegenover 30. 689) en er dus nogal wat supporters uit de regio komen, wat zorgt voor een verkeersstroom waarop het kleine mijnwerkersstadje niet echt is berekend. Bovendien wil je vooraf zeker nog even bij het stadion rondstruinen, waar de Lensois hun biertjes drinken, zich verdringen voor de friterieën of zelf merguezworstjes braden op de barbecue.

10. FC Barcelona – Camp Nou

Nog eentje uit de categorie hypercommercieel, maar FC Barcelona heeft al jaren één belangrijke troef in handen die alle bezwaren direct van tafel veegt: Lionel Messi. En sinds deze zomer hebben de Catalanen er nog een extra troefkaart bij: Frenkie de Jong. Frenkie en Messi samen op één veld – moeten we nog meer zeggen? Gaat dat zien.

Tip: niet per se heel erg football culture, maar niet minder mooi: het uitzicht over de stad vanaf Bunkers del Carmel, een oude bunker op een heuvel in volkswijk Carmel (je telefoon wijst je de weg wel). Haal een fles goede wijn of een sixpack ijskoud bier en geniet van het adembenemende uitzicht.