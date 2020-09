Napoli begint Serie A met overwinning op Parma

Samenvatting Eddie Nketiah redt Arsenal, weer zeven goals bij duel Leeds

0:09 Na de nederlaag van 4-3 van vorige week tegen Liverpool heeft Leeds United opnieuw voor spektakel gezorgd in de Premier League. In het duel der promovendi met Fulham stond na negentig zinderende minuten opnieuw 4-3 op het scorebord, nu in het voordeel van de ploeg van Marcelo Bielsa.