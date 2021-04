Napoli duwt De Ligt en co van CL-plek

video Woedende Koeman gaat bij Barcelona tekeer tegen speler Mingueza

24 april Barcelona bleef met een 5-2 overwinning op Getafe op titelkoers in Spanje. Maar dat het donderdagavond niet altijd even makkelijk ging in Camp Nou werd wel duidelijk toen trainer Ronald Koeman na rust flink tekeer ging tegen Óscar Mingueza.