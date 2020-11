Napoli eert Maradona met ruime zege op AS Roma in fraaie Argentinië-shirts

Afgelopen donderdag werd Diego Maradona al herdacht in Napels voor de Europa League-wedstrijd tussen Napoli en Rijeka, maar vanavond was er opnieuw een eerbetoon voor de Argentijnse legende die Napoli in 1987 en 1990 kampioen van de Serie A maakte. Voor de wedstrijd tegen AS Roma was er opnieuw een minuut stilte, nu zonder tienduizenden fans met vuurwerk buiten het stadion.



De spelers van Napoli speelden vanavond bovendien niet in een shirt dat helemaal lichtblauw is, maar eenmalig in een lichtblauw shirt met witte strepen. Ook was het broekje niet wit, maar shirt. Uiteraard was dat geheel in de stijl van Argentinië. In de tiende minuut werd de bal stilgelegd en stonden alle spelers een minuut lang stil om te applaudisseren voor Maradona. Dat gebeurde dit weekend al bij meerdere wedstrijden in Argentinië en Italië, het land waar Maradona tussen 1984 en 1991 furore maakte.