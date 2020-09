Napoli haalt uit, Zlatan-loos AC Milan verslaat Crotone

Video Hattrick­held Vardy en Leicester vernederen Manchester City

20:23 Manchester City heeft voor het eerst sinds 7 december 2019 weer een thuiswedstrijd in de Premier League verloren. Leicester City was in Manchester met 2-5 te sterk door onder meer een hattrick van Jamie Vardy en een wondergoal van James Maddison. De eerste goal van Nathan Aké voor Manchester City mocht niet meer baten.