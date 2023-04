Napoli herpakt zich met zege bij rivaal Juventus, AC Milan en Inter blijven in spoor AS Roma

Met samenvattingNapoli werd afgelopen week verrassend uitgeschakeld in de Champions League, maar de koploper van de Serie A had vanavond weer iets om te vieren. De 0-1 overwinnig bij rivaal Juventus, door een late goal van invaller Giacomo Raspadori, geeft de aanstaande derde landstitel nog wat extra glans.

Eerder dit seizoen, op 13 januari, had Napoli in het eigen Stadio Diego Armando Maradona al met 5-1 gewonnen van Juventus. Na die zege was wel duidelijk dat niets en niemand Napoli nog kon afstoppen op weg naar de derde Scudetto in de clubhistorie, na de eerdere successen in 1987 en 1990 aan de hand van Diego Maradona.

Napoli kan volgende week het kampioenschap binnenhalen als het zelf op zaterdagmiddag (15.00 uur) wint van Salernitana en nummer twee Lazio op zondag punten laat liggen bij Inter. Juventus staat derde met 59 punten, twee minder dan Lazio. AS Roma en AC Milan hebben 56 punten, Inter staat zesde met 54 punten.

Ángel Di Maria leek Juventus in de slotfase de zege te bezorgen, maar na bestudering van de beelden door de VAR en de scheidsrechter ging het doelpunt niet door, omdat aan de aanval een overtreding vooraf was gegaan. Een treffer daarna van Dusan Vlahovic ging ook niet door omdat de bal bij de voorzet al achter was geweest. Aan de andere kant scoorde Giacomo Raspadori. Met een hard schot troefde hij ver in de extra tijd doelman Wojciech Szczesny af. Raspadori was in de 86ste minuut pas ingevallen voor Khvicha Kvaratskhelia.

De club uit Turijn had eerder dit jaar een straf van 15 punten in mindering gekregen vanwege financiële malversaties. Die straf is na hoger beroep afgelopen donderdag voorlopig opgeschort. Daardoor stond Juve ineens weer op de derde plaats en is de club kansrijk voor kwalificatie voor de Champions League van volgend seizoen. Het hoogste sportgerechtshof in Italië vindt echter dat de zaak opnieuw moet worden bekeken.

Volledig scherm Vreugde bij de spelers van Napoli na de zege in Turijn. © AP

Inter en AC Milan winnen

Romelu Lukaku heeft Inter aan een uitzege op Empoli geholpen: 0-3. De spits uit België scoorde tweemaal en bereidde een treffer van Lautaro Martínez voor. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd voor Inter, dat zich afgelopen week ten koste van Benfica plaatste voor de halve finales van de Champions League. Zijn ploeggenoot Denzel Dumfries mocht na 69 minuten invallen.

AC Milan won in San Siro met 2-0 van Lecce door twee treffers van de Portugese aanvaller Rafael Leão, die dinsdag ook al schitterde met zijn solo tegen Napoli waarna Olivier Giroud scoorde.

AC Milan en Inter treffen elkaar op 10 en 16 mei in de halve finales van de Champions League, maar de clubs uit Milaan wacht nog een zware strijd om bij de bovenste vier clubs in de Serie A te eindigen. AS Roma, dat donderdagavond na verlenging Feyenoord versloeg (4-1) in de Europa League, speelt maandagavond nog de uitwedstrijd bij Atalanta. Bij winst in Bergamo zet de ploeg van José Mourinho nummer vijf Milan op drie punten en Inter zelfs op vijf punten. Volgende week staat AS Roma - AC Milan op het programma in Stadio Olimpico, waar Roma dus een flinke tik kan uitdelen in de strijd om de Champions League-tickets voor volgend seizoen.

De winnaar van de Champions League plaatst zich ook automatisch als titelverdediger, maar voor Milan of Inter wacht op 10 juni met Manchester City of Real Madrid geen eenvoudige tegenstander bij de finale in Istanbul.

Volledig scherm Rafael Leão was weer de grote man bij AC Milan. © AP

SC Freiburg derde in Bundesliga

SC Freiburg heeft in de Bundesliga met 4-0 gewonnen van degradatiekandidaat Schalke 04. Freiburg is nu voorlopig de nummer drie van de ranglijst, achter Borussia Dortmund en Bayern München. Halverwege was het al 2-0 voor Freiburg, dat speelde met Mark Flekken in het doel. Daarvoor verantwoordelijk was vooral de Oostenrijker Michael Gregoritsch, die beide doelpunten voor zijn rekening nam. Vrij snel na de hervatting maakte Lucas Höler er 3-0 van. In de slotfase bepaalde Matthias Ginter de eindstand op 4-0. Thomas Ouwejan speelde het laatste half uur mee bij Schalke.

Marseille neemt tweede plek over van Lens

Olympique Marseille heeft de tweede plaats op de ranglijst in de Franse competitie heroverd van RC Lens. De ploeg uit de Zuid-Franse havenstad won in Lyon met 1-2 door een eigen doelpunt van Malo Gusto in de extra tijd.

Olympique Marseille staat door de zege op 67 punten, één meer dan Lens. Paris Saint-Germain gaat aan de leiding met 75 punten. Er zijn nog zes speelronden in de Ligue 1. Cengiz Ünder had de ploeg uit Marseille vlak voor de rust op voorsprong gebracht. Alexandre Lacazette bracht de thuisploeg op aangeven van Corentin Tolisso op gelijke hoogte. Door een eigen doelpunt van Gusto, die door Chelsea in januari direct weer werd verhuurd aan Lyon, won Marseille in de extra tijd alsnog.

Programma Premier League (Engeland)

Programma La Liga (Spanje)

Programma Bundesliga (Duitsland)

Programma Serie A (Italië)

Programma Ligue 1 (Frankrijk)

Programma Jupiler Pro League (België)

Standen

Engeland

Spanje

Duitsland

Italië

Frankrijk

België

