Napoli kan Scudetto nauwelijks nog ontgaan na 20ste zege van het seizoen

met Video Erik ten Hag looft ‘unieke’ Frenkie de Jong voor kraker met Barcelona, Wout Weghorst verheugt zich op Camp Nou

Manchester United-manager Erik ten Hag was complimenteus richting FC Barcelona op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met de Catalanen van donderdagavond. ,,Ze verdedigen goed, maar hun grootste kwaliteit is dat ze heel veel balbezit hebben.”