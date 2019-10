Napoli komt niet tot scoren bij Torino

Inter en Juventus spelen om 20.45 uur tegen elkaar in de zevende speelronde. Atalanta won eerder op zondag van Lecce ( 3-1 ). De oud-PSV’ers Dries Mertens en Hirving Lozano begonnen beiden in de basis bij de ploeg uit Napels. Lozano moest na een uur plaatsmaken voor José Callejon. De ex-Ajacieden Arek Milik en Amin Younes bleven op de bank.

De stand

Woensdag in de Champions League kwam Napoli ook al niet tot scoren bij de Belgische kampioen Racing Genk; ook toen eindigde de wedstrijd in 0-0.

Schouten debuteert bij Bologna

Jerdy Schouten debuteerde als invaller voor Bologna in de Serie A. De 22-jarige middenvelder, in de zomer overgekomen van Excelsior, mocht de laatste 20 minuten tegen Lazio meedoen. Vlak daarvoor was ploeggenoot Gary Medel met rood van het veld gestuurd. Het duel eindigde in 2-2, ook omdat Joaquin Correa in de slotfase namens Lazio een strafschop miste.