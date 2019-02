Napoli morst ook punten op bezoek in Florence

Trainer Carlo Ancelotti hield zijn Poolse topschutter Arek Milik aanvankelijk op de bank in Florence. De oud-Ajacied, dit seizoen al goed voor twaalf competitietreffers, kwam na een uur alsnog in het veld voor Dries Mertens. Ook Milik wist echter geen beslissing te forceren.



Napoli staat nu acht punten achter op koploper Juventus, dat zondag tegen Sassuolo speelt. Als enige club heeft Juventus dit seizoen nog geen enkele keer verloren in de Serie A. De ‘Oude Dame’ koerst af op de achtste landstitel op rij.