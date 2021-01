Napoli-spits Osimhen in quarantaine na positieve test

Samenvatting Arsenal eindigt jaar vrolijk, Rashford schiet United in extremis naar tweede plaats

30 december Arsenal is het jaar 2020 toch goed geëindigd. Nadat de ploeg van Mikel Arteta zaterdag nog Chelsea met 3-1 wist te verslaan, werd vanavond Brighton met 0-1 verslagen. Invaller Alexandre Lacazette had amper 43 seconden nodig om een treffer te maken. Later op de avond ontsnapte Manchester United aan puntenverlies.