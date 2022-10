Nederlander Summerville beleeft droomavond met winnende treffer op Anfield

Nederland­se coach Robin Veldman wil lach terugbren­gen bij Anderlecht: ‘Of ik druk voel? Dat nog niet’

De Nederlandse trainer Robin Veldman zit donderdag voor het eerst als coach op de bank bij de Belgische topclub Anderlecht. De 36-jarige voormalige jeugdtrainer van Ajax is aangesteld als tijdelijke opvolger van de maandag ontslagen hoofdcoach Felice Mazzu. Hij moet de Brusselse club in mineur in de Conference League zien te behouden.

26 oktober