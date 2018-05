Nederlands jeugdinternational Dilrosun van City naar Hertha

Ziekenhuis Klopp na plek in finale: 'Dit is voor Sean Cox'

8:14 Trainer Jürgen Klopp heeft de plaats in de finale van de Champions League van Liverpool opgedragen aan de zwaargewonde supporter Sean Cox. ,,Deze is absoluut voor hem. We denken veel aan hem", zei hij na de nederlaag van zijn ploeg bij AS Roma (2-4), die niet fataal was na de 5-2 overwinning op Anfield van vorige week.