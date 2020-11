Nederlandse verdediger Struijk langer in de Premier League

Vrijdag 16 jaar Toptalent Moukoko kan dag na zestiende verjaardag al debuteren: ‘Hard gewerkt om hier te zijn’

17 november Het debuut van Youssoufa Moukoko (15) zal niet lang op zich laten wachten. De talentvolle aanvaller viert vrijdag zijn zestiende verjaardag, is vanaf dan speelgerechtigd in de Bundesliga en kan zaterdag al een mooi cadeau krijgen in de vorm van een officieel debuut voor Borussia Dortmund.